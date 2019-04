Consumi, spesa alimentare famiglie: al palo nel 2018 (+0,3%)

(Teleborsa) - Laper i prodotti alimentari è ferma nelcon un incremento complessivo di appena lo. E’ quanto emerge da un'analisi Coldiretti sulla base dei dati Ismea in occasione della diffusione dei conti economici nel 2018 dell’Istat.- A preoccupare è anche il fatto che nel complesso – si legge nella nota ufficiale - il seppurdeve ascriversi quasi esclusivamente alla crescita dei prezzi medi delle referenze piuttosto che alle quantità messe nel carrello. Si tratta di un sensibile rallentamento rispetto allo scorso anno in cui- In queste ore si fa un gran parlare di un possibile aumento dell'Iva che mai come ora, a detta di Coldiretti, potrebbe dare laa una economia già in pericoloso affanno.Si legge ancora: "In questo contestoper difendere i consumi in un momento di stagnazione dell’Italia. L’aumento dell’Iva rischia di riguardare anche beni di prima necessità come cche rappresentano componenti importanti nei consumi delle famiglie"Laè ladopo l’abitazione con un importo complessivo di 244 miliardi ed è quindi un sensore attendibile della situazione