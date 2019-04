Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Opening Bell in positivo per la Borsa di New York che si tonifica delle buone notizie sulla crescita della bilancia commerciale provenienti dalla Cina e dei dati macroeconomici interni su import ed export , che hanno superato le attese degli analisti.Con questi due fattori ad invogliare gli investitori si prospetta una giornata di guadagni per Wall Street, con ilche, all'apertura, mostra una plusvalenza dello 0,84%. Sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.904,02 punti. Poco sopra la parità il(+0,4%), come l'S&P 100 (0,5%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,88%),(+1,01%) e(+0,79%). Il settore, con il suo -0,81%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+10,31%),(+3,63%),(+2,69%) e(+1,77%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,64%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,62%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+3,27%),(+2,48%),(+2,25%) e(+2,11%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,64%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,31%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,93%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,8%.