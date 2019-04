UBI Banca, assemblea vota quasi all'unanimità l'unica lista presentata per il CdA

(Teleborsa) -tenutasi a Bergamo haformato dai 15 candidati previsti dall'unica lista presentata, con ildei soci (ha votato a favore il 98,9% dei soci presenti). La lista della sostenuta alle Fondazioni azioniste (Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Banca del Monte di Lombardia), da Mar.Bea S.r.l. e Matteo Zanetti, titolari complessivamente del 10,33% del capitale sociale di UBI Banca.: Letizia Maria Brichetto Arnaboldi Moratti, Roberto Nicastro, Victor Massiah, Ferruccio Dardanello, Pietro Gussalli Beretta, Silvia Fidanza, Paolo Bordogna, Osvaldo Ranica, Letizia Bellini Cavalletti, Paolo Boccardelli, Alessandro Masetti Zannini, Alberto Carrara, Monica Regazzi, Francesca Culasso e Simona Pezzolo De Rossi. Gli ultimi cinque sono stato anche nominati per il Comitato di controllo sulla gestione.L'Ad della bancasi è dettoper l'elezione del primo CdA dell'era monistica, anche se ha confermato la presenza dei fondi in assemblea. "Non vorrei passasse il dubbio che non hanno partecipato", ha chiarito.L’Assemblea ha anche deliberato con il, la proposta di, con data di stacco e data di pagamento rispettivamente il 20 e 22 maggio 2019.Elettaqualee quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Nicastro, mentre sarà Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione Alessandro Masetti Zannini