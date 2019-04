Il comparto dei servizi finanziari in Italia in rialzo (+0,87%), seduta effervescente per Gequity

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

Indice EURO STOXX Financial Services

grande capitalizzazione

Banca Generali

Azimut

Exor

Ftse MidCap

Anima Holding

Tinexta

Banca Ifis

Ftse SmallCap

Gequity

Conafi

Dea Capital

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dalIlha aperto a 89.255,4 con una performance positiva dello 0,87%. l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 444, dopo aver avviato la seduta a 444.Tra le azioni italiane adell'indice servizi finanziari, bene, con un rialzo dell'1,34%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,25%.avanza dello 0,73%.Tra le azioni del, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,51%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,44%.Buona performance per, che cresce dell'1,08%.Tra le azioni del, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 10,90% sui valori precedenti.Su di giri(+3,68%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,46%.