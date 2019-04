L'Aeroporto di Rimini punta ad essere crocevia per il turismo internazionale

(Teleborsa) - C'è tanta determinazione per il, espressione di un territorio ricco e vocato al, laddove i collegamenti sono unper lo sviluppo di questo settore, che guarda conLa società di gestione dello scalo romagnoloha presentato oggi, aspirando non solo ad incrementare il traffico tipicamente stagionale, ma anche a spostare il baricentro del traffico aereo durante il resto dell'anno. Lo ha affermato ilin occasione della conferenza stampa di presentazione dell'offerta estiva."L'economia di questo territorio vasto è il turismo, la mobilità deve essere garantita soprattutto per quei flussi che provengono da lontano", ha affermato ricordando che le rotte core sono quelle dell'Est europeo (Russia, Polonia ed Ucraina) e quelle del Nord (Regno Unito e Germania soprattutto)."La riviera sta dimostrando di essere attrattiva e capace di dare grandi soddisfazioni al visitatore e al turista. A questo servono le linee aeree, dare la possibilità che sia maggiormente internazionale e fuori stagione.mira sicuramente averso l'estero, in particolar modo la(71%), con tratte tipicamente estive (da maggio a ottobre) verso Mosca e San Pietroburgo, ma anche destinazioni come Tallin (Estonia), Varsavia (Polonia) e Minsk (Bielorussia).Fra le destinazioni tipicamente turistiche ci sono la(Rodi, Mahon e Nokis), la(Zagabria) e la(Palma de Maillorca)., principale hub italiano per il traffico long a medio-lungo raggio. E poi ci sonocome, che partirà dal 12 settembre. I programmi sono ancora alE' stata poi annunciata oggi un importantissima iniziativa, la, per rendere partecipe ile le popolazioni, giacché lo sviluppo dell'aeroporto avràdella riviera romagnola. Il comitato strategico formato dainteressati, anche della Repubblica di S. Marino, avrà il compito dinelle funzioni didelle attività strategiche legate alloe del turismo., ha affermato infatti, ricordando la massiccia presenza delle autorità locali all'evento e l'iniziativa che coinvolge il territorio.Presente alla conferenza stampa il, che ha ricordato i numeridella Regione, passata in quattro anni da 45 aturistiche con unche è passato dall'8,6 a circa il, ha affermato il governatore dell'Emilia Romagna, aggiungendo "dobbiamoche permettano alle persone di spostarsi e gli aeroporti hanno questa vocazione".Gli- ha sottolineato - sono, "per una Regione che è prima in Italia per export con ben 63 miliardi di prodotti esportati in Europpa e nel mondo lo scorso anno, che la collocano seconda per surplus commerciale in Europa, e sonoperché il volo aereo serve tantissimo perstimolare le vacanze in Emilia Romagna.L'ha ricordato che "l'aeroporto di Rimini è collocato al centro della più grande destinazione turistica italiana come numero di presenze ed una delle più importanti d'Europa"."Per noi è strategico perché l'dei prossimi anni è quello diproveniente dai Paesi internazionali. Oggi siamo al 26% quindi è chiaro che se vogliamo stare nel mondo, l'internazionalizzazione dobbiamo aumentarla, implementando i voli verso Rimini e la Riviera"."Quest'anno c' è stato unnon solo dal punto di vista quantitativo ma anche dal punto di vista delle rotte che collegano diverse destinazioni Europee e internazionali con Rimini", ha detto l'Assessore, citando unoin campagne ed alcunicon"Questo piano voli è particolarmente rinforzato rispetto agli altri anni, l'obiettivo è quello di continuare con incentivi e investimenti perchè Rimini è per noi un aeroporto strategico per la Destinazione Romagna, quindi per il più grande distretto turistico italiano", ha concluso precisando "non siamo gestori dell'aeroporto ma è nostro compito collaborare per far sì che l'aeroporto di Rimini continui nei prossimi anni questa parabola di sviluppo".