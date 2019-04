L'indice dei titoli bancari in Italia viaggia molto alto (+1,73%)

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna l'1,73%, dopo la chiusura di ieri a quota 9.131,7.L'intanto guadagna l'1,02%, dopo un inizio di seduta a quota 101.Tra ledi Piazza Affari dell'indice bancario, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,12%.Brilla, con un forte incremento (+2,11%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,10%.Tra i titoli adel comparto bancario, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,51%.avanza dell'1,78%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,44%.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,45%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,41%.