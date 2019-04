Piaggio, Mediobanca è positiva. Titolo in forte rialzo

Piaggio

società industriale

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,29%.Per gli analisti di Mediobanca il giudizio sul titolo è "outperform" ed il target price è stato ritoccato a 2,6 euro rispetto ai 2,5 indicati in precedenza, sulle aspettative di un semestre molto positivo A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico dellaè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,435 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2,379. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2,491.