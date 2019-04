SAS atterra per la prima volta a Firenze

(Teleborsa) - La, già operativa con tre collegamenti dall’aeroporto di Pisa verso Copenaghen, Stoccolma e Oslo, ha deciso di incrementare la sua presenza in Toscana attivando il. Il volo è operato con Airbus 319: fino al 27 giugno e dall’11 agosto in poi tutti i lunedì, giovedì e domeniche, mentre nel periodo 3 luglio – 9 agosto, i voli saranno nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.“Il nuovo collegamento per Copenaghen – dichiara– è un importante tassello che permette di incrementare ulteriormente i collegamenti da Firenze con i grandi hub europei. L’ingresso di una nuova compagnia come SAS nel network dell’ aeroporto di Firenze è una conferma del ruolo strategico dei due scali nello sviluppo dell’economia del territorio”.