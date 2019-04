Seduta euforica per il comparto bancario a Piazza Affari (+1,56%), corre Banca MPS

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Andamento brillante per l', peraltro preannunciato dalla buona performance dell'Ilha aperto a quota 9.257,1, in accelerazione dell'1,56% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che viaggia a 103, dopo che in principio di giornata era a quota 102.Tra le azioni italiane adell'indice bancario, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,40% sui valori precedenti.Decolla, con un importante progresso del 2,02%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,85%.Tra leitaliane, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,41%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,98%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,76%.Tra ledi Milano, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,30%.