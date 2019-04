Triboo, siglata Joint venture per lo sviluppo di servizi digitali con sede a Dubai

Triboo

(Teleborsa) -firmano una partnership per la costruzione di una(Jv) paritetica per lo sviluppo di servizi digitali, con sede a Dubai.Il Gruppo attivo nel settore e-Commerce e Advertising digitale si è reso protagonista, tramite la propria controllata Triboo Digitale, dell'accordo con International Luxury Group che, a sua volta, ha messo in primo piano la propria, la Swiss Watch Group, società leader nella distribuzione e produzione di beni di lusso in Medio Oriente ed Africa.Tra imessi sul piatto nell'intesa vi sono laL’operazione è volta a consentire la valorizzazione tramite l'e-Commerce di importanti brand del fashion, retail e del lusso e un rafforzamento della presenza internazionale del Gruppo Triboo su mercati ad elevata crescita.consigliere delegato del Gruppo Triboo, commenta l'evento affermando che: "Attraverso questo accordo con un grande gruppo internazionale quale è ILG,. I Paesi del Golfo hanno un'incredibile potenzialità nell'eCommerce e nei servizi digitali e il nostro obbiettivo, con questa Jv, è quello di diventare uno dei player principali nel luxury e fashion e-Commerce in quest'area".Brilla a Piazza Affari il titolo: +5,74%.