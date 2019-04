Acea, Donarumma: "Innovazione e sostenibilità importanti per azienda"

Acea

(Teleborsa) -, che investe molto su questi due capitoli. Lo ha confermato, rispondendo ad una domanda di un azionista in assemblea."Stiamo lavorando moltissimo su innovazione e sostenibilità", ha affermato il numero uno della società, aggiungendo che glied altrettanto. "Noi siamo naturalmente sostenibili", ha precisato Donnarumma.In merito ad una domanda di finanza etica in merito agli impatti sulla comunità, l'Ad ha precisato che "la transizione energetica è un tema molto importante per Acea e lo stiamo affrontando in maniera programmatica, non solo con gli investimenti ma anche con la" ed ha citato una serie di iniziative su questo tema.