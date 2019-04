Italia, prezzi al consumo in aumento dello 0,3% a marzo

(Teleborsa) - E' stato stimato per il mese diunrispetto a quello registrato al mese precedente e dell'1% tendenziale. Il dato risulta in linea con quello di febbraio e con la stima preliminare. A rendere noti i valori per il terzo mese dell'anno è l'istituto Nazionale di Statistica che ha spiegato anche. Questa sarebbe la sda una parte quella dellche passano da +0,8% a +3,3%,, in contrazione dal 3,7% all'1,9%,, in calo da +0,9% a +0,5%che si riducono da +4,5% a +4,0%.L', al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rimane, mentre quella al netto dei soli beni energetici decelera lievemente da +0,7% a +0,6%.L'aumento congiunturale dell'indice generale si deve principalmente alla crescita dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati, che segnano un +1,6%, dei Tabacchi e dei Servizi relativi ai trasporti , che vedono un +1,3% per entrambi, solo in parte bilanciata dal calo dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (-1,6%).e, pertanto, rispetto al mese precedente, il differenziale inflazionistico, negativo tra servizi e beni, si conferma a -0,6 punti percentuali.. In particolar modo quelli dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona decelerano dall'1,6% all'1,1%, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto rimangono stabili all'1,5%, registrando in entrambi i casi un'inflazione più evidente di quella complessiva."Dopo aver registrato una flessione tendenziale di oltre quattro punti percentuali a dicembre 2018 ed essere tornati a crescere nel mese di febbraio,. Le componenti volatili continuano a essere all'origine delle oscillazioni dell'inflazione, che vede i prezzi dei prodotti di largo consumo registrare una crescita più sostenuta rispetto a quella del paniere nel suo complesso", commenta in una nota l'Istat.