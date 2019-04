Mercato americano positivo

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 26.452,66 punti, mentre, al contrario, incolore lo, che archivia la seduta a 2.907,06 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente positivo il(+0,34%), come l'S&P 100 (0,3%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,37%),(+0,64%) e(+0,59%). Nel listino, i settori(-2,03%) e(-1,39%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+1,67%),(+1,28%),(+1,20%) e(+1,13%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,99%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,87%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,64%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,22%.Tra idel Nasdaq 100,(+23,29%),(+4,70%),(+3,63%) e(+3,09%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,00%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,10%.In caduta libera, che affonda del 3,66%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,24 punti percentuali.