Volotea festeggia il secondo anno della base di Genova

(Teleborsa) - La compagnia aereaha festeggiato il secondo anniversario della sua base, dove nella summer 2019 operacomprendenti quattro nuove destinazioni: Corfù, Malaga, Malta e Pantelleria. Un programma operativo che corrisponde a 450.000 posti in vendita. Delle 20 destinazioni coperte da Volotea, 18 sono in esclusiva.Dal 2012 a oggi sono circa 1.323.000 i viaggiatori che hanno volato dall’aeroporto di Genova con Volotea. Le quattro nuove rotte annunciate da Volotea saranno disponibili dal 4 giugno per, dal 4 giugno pere dal 15 giugno per, mentre da venerdì 19 Volotea ripristinerà anche. Le 20 destinazioni operate da Volotea al Cristoforo Colombo sono: Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Lampedusa, Lamezia Terme, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria (novità 2019) in Italia e Ibiza, Malaga (novità 2019), Madrid, Minorca e Palma di Maiorca in Spagna, Atene, Corfù (novità 2019), Mykonos e Santorini in Grecia e Malta (novità 2019). Nel primo trimestre 2019, Volotea ha registrato a Genova un