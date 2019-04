Germania, Prezzi Produzione in calo a marzo

(Teleborsa) - In calo i prezzi alla produzione della Germania.Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco,del mese dihanno segnato une disattendendoche erano per una, invece, i prezzi hanno segnato un aumento del 2,4% , in contrazione rispetto alla variazione del mese precedente che di attestava a 2,6%, così come risultano inferiori al consensus (2,7%)., che hanno registrato una