Seduta molto negativa per l'indice dei titoli bancari in Italia (-1,65%)

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 9.417,4 con una perdita di 155,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 102, dopo una partenza a 104.Tra le azioni italiane adel comparto bancario, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,75%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,19%.Sensibili perdite per, in calo del 2,12%.Tra le medie imprese quotate sul, in forte ribasso, che mostra un disastroso -2,63%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,65%.