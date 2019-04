Si muove in territorio negativo il settore commodities italiano (-1,32%), calo per Tenaris

comparto materie prime dell'Italia

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dalIlha aperto a 35.275,6, in diminuzione di 469,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 210, dopo aver avviato la seduta a 211.Tra le azioni italiane adel comparto materie prime, retrocede, con un ribasso dell'1,25%.Tra i titoli adell'indice materie prime, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,60% rispetto alla seduta precedente.