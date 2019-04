Ambienthesis costituisce controllata Middle East a Dubai

Ambienthesis

(Teleborsa) -ha costituito a Dubai una nuova società controllata al 100% e denominata Ambienthesis Middle East DMCC. Il suo ruolo sarà quello di favorire lo sviluppo dell’attività sul piano internazionale.Dando rapido seguito alle proficue missioni imprenditoriali negli Emirati Arabi Uniti effettuate di recente e alla sigla di due accordo di collaborazione con Bee’ah Sharjah Environment, principale operatore del waste management negli Emirati Arabi Uniti, la creazionedella Newco rappresenta il punto di partenza per la successiva costituzione della Joint Venture operativa con la stessa Bee’ah.Il Presidente Giovani Bozzetti ha spiegato che questa nuova società "rappresenta elemento di consolidamento della strategia di internazionalizzazione che stiamo perseguendo e ci consentirà di trasferire nel mercato locale e in tutti i Paesi IMEA (India, Middle East, Africa) il nostro valore aggiunto in termini di know-how maturato in 30 anni di esperienza nelle bonifiche ambientali e nella gestione dei rifiuti industriali".