Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

United Technologies

Walt Disney

Coca Cola

United Health

Procter & Gamble

Verizon Communication

Dowdupont

Hasbro

Cadence Design Systems

Qualcomm

Synopsys

Tesla Motors

Illumina

Jd.Com Inc Spon Each Repr

Asml Holding Nv Eur0.09 Ny

(Teleborsa) - Partenza dimessa per la borsa di Wall Street che si mostra prudente, per effetto dellae per l'della Corporate America in agenda nei prossimi giorni.Non sono in calendario particolari dati macro, laddove quelli più importanti sono relativi al mercato immobiliare (compravendite e prezzi).Sulle prime rilevazioni, con una variazione pari a +0,08% ilcontinua la seduta sui livelli della vigilia; sulla stessa linea lo, che rimane a 2.910 punti. Sulla parità il(+0,14%), come l'S&P 100 (0,04%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,71%),(+1,54%),(+1,53%) e(+0,92%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,76%.In caduta libera, che affonda del 2,23%.Sotto pressione, che accusa un calo dello 0,99%.(+13,94%),(+5,00%),(+3,17%) e(+2,14%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,41%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,05%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,81%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,58%.