In flessione il comparto immobiliare italiano (-0,83%), giornata in discesa per Restart

indice delle società immobiliari in Italia

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE Italia Real Estate REITs

indice azionario che rappresenta 11 paesi dell'Area Euro

(Teleborsa) - Giornata in scivolata per l', che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell'Ilha chiuso a quota 13.017,9, in diminuzione dello 0,83% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece l'che si ferma a quota 383.Tra ledi Piazza Affari, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 7,58% sui valori precedenti.Aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 6,48%.Ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 6,43% sui valori precedenti.