Borse europee negative. Piazza Affari chiude stabile

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite e chiudere la seduta sulla linea di parità. I mercati hanno ignorato le indicazioni positive giunte delle banche centrali, in particolare la Bank of Japan, e le ottime trimestrali delle società tech USA. Nel frattempo resta senza direzione negli USA loNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,114. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.277,9 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 65,81 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +270 punti base, mostrando un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,68%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,25%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,50%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,33%.Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 21.720 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 23.768 punti. Senza direzione il(+0,08%); leggermente positivo il(+0,2%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,55 miliardi di euro, in calo del 33,26%, rispetto ai 2,32 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 157.245, rispetto ai 242.006 precedenti.Tra i 219 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 106, mentre 87 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 26 azioni.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,18%),(+1,33%) e(+0,58%).Nel listino, i settori(-2,11%),(-1,41%) e(-0,97%) sono stati tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+8,20%),(+2,85%),(+2,00%) e(+1,63%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,12%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,60%.Tentenna, che cede lo 0,94%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,81%.Tra i(+2,42%),(+2,40%),(+1,92%) e(+1,65%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,43%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,57%.scende dell'1,48%.Calo deciso per, che segna un -1,48%.Tra lepiù importanti, domani alle 01:30,, sarà pubblicato il Tasso di Disoccupazione (valore previsto: 2,4%). Il Tasso di Disoccupazione misura la percentuale dei disoccupati, sulla forza lavoro totale, che nel mese precedente hanno cercato attivamente un'occupazione.Si attende dagli Stati Uniti la, prevista domani nel pomeriggio alle 14:30 (2,2% nelle stime degli esperti). Il PIL - Prodotto Interno Lordo - indica il valore dei beni e dei servizi prodotti in un anno dall'economia di un paese. E' un importante indicatore dello stato dell'economia.Si attende dagli Stati Uniti la, prevista domani nel pomeriggio alle 15:00, che secondo le stime sarà di 97,1 punti. Il Consumer Survey Center dell'Università del Michigan effettua ogni mese un'indagine su una base di 500 famiglie riguardante le loro condizioni finanziarie e il loro atteggiamento nei confronti dell'economia. La fiducia dei consumatori è direttamente correlata alla loro capacità di spesa. La fiducia e l'opinione sono due modi per valutare gli atteggiamenti dei consumatori.