Il settore viaggi e intrattenimento a Milano si muove in territorio positivo (+1,11%), seduta effervescente per Juventus

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

FTSE MIB

Juventus Fc

small-cap

S.S. Lazio

A.S. Roma

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dalIlha aperto a 41.069,9 in guadagno dell'1,11%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 196, dopo aver avviato la seduta a 195.Tra i titoli del, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 4,88% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,01%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,97%.