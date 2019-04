Si muove in territorio negativo l'indice delle società High Tech italiane (-0,91%), flessione scomposta per Piteco

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

STMicroelectronics

listino milanese

Sesa

small-cap

Piteco

TAS

Exprivia

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 63.923,9, in diminuzione di 579,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 543, dopo aver avviato la seduta a 545.Tra ledi Piazza Affari del comparto tecnologia, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,04%.Tra le medie imprese quotate sul, discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,72% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Milano, in forte ribasso, che mostra un disastroso -2,8%.In caduta libera, che affonda del 2,28%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.