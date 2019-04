Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 26.462,08 punti, con uno scarto percentuale dello 0,51%, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni lo, fermandosi a 2.926,17 punti. In frazionale progresso il(+0,42%); senza direzione lo(+0,12%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,13%),(+1,08%) e(+0,43%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,99%),(-1,29%) e(-0,75%).Tra i(+3,31%),(+2,17%),(+2,02%) e(+1,64%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -12,95%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,14%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,89%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,80%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,85%),(+4,93%),(+4,30%) e(+3,31%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -17,08%.Sensibili perdite per, in calo del 4,26%.In apnea, che arretra del 4,21%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,81%.