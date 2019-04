Italgas, accordo a Pechino con State Grid Corporation of China nel settore della distribuzione

(Teleborsa) -. L’accordo è stato sottoscritto presso la residenza di Stato di Diaoyutai in occasione della visita del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Giuseppe Conte al Primo Ministro della Repubblica Popolare Cinese Li Keqiang,Le iniziative allo studio riguardano; l’approfondimento delle rispettivecon particolare riferimento ai temi diche operano nel settore della distribuzione del gas naturale;, non solo per la cornice istituzionale in cui è stato siglato, ma anche perché è un riconoscimento della nostra leadership nel settore della distribuzione del gas e della nostra capacità di innovazione. Oltre a valutare possibili opportunità di sviluppo congiunte, infatti, saremo impegnati nella promozione delle migliori aziende manifatturiere italiane attive nel settore della distribuzione del gas naturale".