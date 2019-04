Wall Street incolore in attesa della Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

telecomunicazioni

utilities

Goldman Sachs

JP Morgan

United Technologies

Travelers Company

Intel

Procter & Gamble

American Express

Home Depot

Jd.Com Inc Spon Each Repr

Take Two Interactive Software

Expedia

Paypal Holdings

Intuit

Hunt(J.B.)Transport Serv

Xilinx

(Teleborsa) -, in attesa di dettagli dallasulla politica monetaria che verranno dati in occasione del FOMC che inizia domani 30 aprile 2019. L'indicesi attesta a 26.569,29 punti, mentre l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,47%, portandosi a 2.939,88 punti, sui massimi di sempre. Senza direzione il(+0,16%); leggermente positivo l'(+0,32%).Riflettori puntati anche sulle trattative commerciali con la Cina , che dovrebbero essere ormai giunte alle battute finali.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,30%) e(+0,68%). Il settore, con il suo -0,68%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,02%),(+1,98%),(+0,92%) e(+0,91%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,38%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,92%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,74%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,68%.(+2,20%),(+2,13%),(+1,82%) e(+1,80%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,84%. Tonfo di, che mostra una caduta del 2,23%.scende dell'1,38%.