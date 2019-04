Saipem, approvato il bilancio 2018. Offshore rimane "core business"

Saipem

(Teleborsa) - Via libera dell'Assemblea dial bilancio 2018, che si è chiuso conLa transizione verso un nuovo e più sostenibile scenario energetico sta finalmente accelerando - dichiarano il Presidentee l'Amministratore Delegatonella Lettera agli Azionisti letta nel corso dell' Assemblea tenutasi a San Donato Milanese - . Dopo un lungo periodo di stasi,. Saipem guarda con prudente ma motivato ottimismo a questa evoluzione: grazie al percorso di trasformazione e rilancio avviato in questi anni l'azienda ha ulteriormente rafforzato la sua base di competenze, asset e tecnologie per soddisfare la domanda di energia sostenibile.I due manager ricordano che, approvato a luglio 2018 dal Consiglio di Amministrazione, pilastro del rilancio strategico, che si basa su:, ove consolidare e rafforzare la posizione di leadership tramite investimenti mirati e cooperazioni volte a migliorare l’offerta di servizi integrati, anche in settori diversificati quali maintenance, modifications and operations, decommissioning e rinnovabili;, anche mediante misure quali il de-risking dei progetti in corso e il riposizionamento del portafoglio, con focus sempre crescente sulla transizione energetica;. Sono in corso di valutazione eventuali opzioni strategiche nell'ottica di massimizzazione del valore.Nonostante il contesto di mercato ancora difficile e complesso, Saipem ha acquisito numerosi nuovi contratti in tutti i settori di attività, in particolare nell’Engineering & Construction Onshore e Offshore., grazie a significative acquisizioni di nuovi progetti principalmente in Medio Oriente, nel Mediterraneo e in Estremo Oriente.. Tale valore non include i contratti da eseguire in joint venture per un ulteriore importo di 1.844 milioni di euro.: la posizione finanziaria netta a fine 2018 si è attestata a 1.159 milioni di euro, rispetto ai 1.296 milioni di euro di fine 2017. Tale riduzione si è ottenuta nonostante l'investimento nel nuovo mezzo navale Saipem Constellation.Caio e Cao hanno poi ricordato che, che si fonda in primis sul valore che diamo alle nostre persone e alle loro competenze, oltre che sulla capacità di attrarre nuovi talenti, sul contributo allo sviluppo e all'occupazione delle risorse locali e sul rispetto e promozione dei diritti umani, sia per i nostri dipendenti che lungo tutta la catena di approvvigionamento. Tale impegno si è ulteriormente rafforzato a livello internazionale con l'adesione al Global Compact delle Nazioni Unite e ha migliorato l'apprezzamento degli stakeholder finanziari internazionali, che hanno confermato l’inclusione di Saipem negli indici Dow Jones Sustainability e FTSE4Good., il portafoglio ordini a fine 2018, abbinato alle previsioni sulle offerte commerciali in corso, consente di prevedere. Gli investimenti tecnici sono previsti attorno ai 500 milioni di euro, mentre il debito netto è previsto attestarsi a circa 1 miliardo di euro a fine 2019.