Wall Street resta al palo in attesa Fed

(Teleborsa) -. A far perdere la bussola alle contrattazioni americane l'insieme dei diversi dati macro usciti in data odierna, che hanno registrato valori contrastanti, e gli eventi geopolitici che hanno messo alla finestra gli investitori.In particolar modo a pesare sono le attese nei confronti della due giorni di meeting indetti dalla Fed, al termine dei quali è previsto, e l'ipotetica risoluzione del conflitto commerciale tra le superpotenze di Stati Uniti e Cina , che sembra essere in dirittura d'arrivo.Oltre a questi fattori si fanno sentire anche ipubblicati in quantità proprio in questi giorni da parte delle big quotate in borsa. Attesa per questa sera, a mercato chiuso, quella diPoco dopo l'Opening Bell, l'indicesi attesta a 26.580,54 punti. Sulla stessa linea l', con le quotazioni che si posizionano a 2.937,23 punti mentre risulta in discesa il(-0,86%), come l'S&P 100 (-0,3%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,47%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,96%),(+1,47%),(+1,24%) e(+0,86%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-0,79%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,37%),(+2,41%),(+2,22%) e(+1,82%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,32%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,84%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,28%.