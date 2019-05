New York: seduta euforica per Simon Property

Simon Property

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,60%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dello, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 174,2 M,Dollaro USA. Prima resistenza a 180,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 170,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)