Andamento negativo per il comparto dei servizi finanziari in Italia (-0,85%)

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, preannunciato dall'andamento debole delIlha chiuso la giornata a quota 89.284,7, in diminuzione dello 0,85%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 453, dopo che ha esordito a 455.Tra i titoli del, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,58%.Tra le medie imprese quotate sul, debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,81%.Contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,70%.Lieve ribasso per, che chiude in flessione dello 0,69%.Tra le azioni del, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,50%.