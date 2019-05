Pranzo del Primo Maggio: 400mila hanno scelto l'agriturismo

(Teleborsa) - Sono quasigliche hanno scelto per ildel primo maggio l’agriturismo per cogliere l’opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città senza rinunciare alla comodità e alla protezione in caso di maltempo garantita dall’ospitalità. E’ quanto emerge da una stima Coldiretti.- Da un po' di tempo a questa parte, infatti, si registrano. La formulasembra funzionare sempre- Un successo, come sempre, certificato dai numeri. Sono oltregli agriturismi presenti nellaper un fenomeno che negli ultimicon percentuali di crescita in doppia cifra, dal numero di aziende (+32%) a quello dei posti a tavola (+37%), dai posti letto (+40%) alle piazzole di sosta (+67%), fino allo stesso valore economico del settore,(+24%), secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat.