Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

materiali

beni di consumo per l'ufficio

Apple

Johnson & Johnson

Dowdupont

Home Depot

Nike

Microsoft

Apple

Incyte

Take Two Interactive Software

Netflix

Willis Towers Watson

Automatic Data Processing

Ulta Beauty

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,61% sul, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, chiude in retromarcia lo, che scivola a 2.923,73 punti. In frazionale calo il(-0,38%), come l'S&P 100 (-0,6%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,17%),(-1,84%) e(-1,17%).Al top tra i(+4,91%) e(+0,52%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,95%.Affonda, con un ribasso del 2,41%.Crolla, con una flessione del 2,22%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,08%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,91%),(+2,75%),(+2,29%) e(+2,23%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,87%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,20%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,02%.In caduta libera, che affonda del 2,97%.