Rialzo controllato per il comparto del commercio in Italia (+0,50%)

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per il, che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con ilIlha aperto a 137.786,4, in recupero dello 0,50%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un incremento dello 0,63% a 540.Tra le medie imprese quotate sul, si muove in avanti, che sta portando a casa un misero +0,94%.Tra ledi Piazza Affari, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,96%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,48%.avanza dell'1,24%.