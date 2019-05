Wall Street parte con la rincorsa grazie a crescita boom posti di lavoro

Dow Jones

(Teleborsa) -, galvanizzata dai, che hanno evidenziato una crescita di posti di lavoro più forte del previsto. Il Job Report era atteso da giorni a conferma dellaUSA e della, che mercoledì scorso ha lasciato la politica monetaria in stand by Alla Borsa di New York, ilsale dello 0,51% a 26.442,01 punti; scatto in avanti anche per lo, che arriva a 2.932,95 punti. Positivo il(+0,8%), come l'S&P 100 (0,6%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,90%),(+0,84%) e(+0,67%).Tra i(+1,43%),(+1,27%),(+1,17%) e(+1,14%). La peggiore è, che cede lo 0,56%.Al top tra i, si posizionano(+16,46%),(+5,76%),(+2,33%) e(+2,26%). Vendite invece su, che apre le contrattazioni a -9,68%. Crolla anche, con una flessione del 5,02%.