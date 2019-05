70 anni fa la tragedia di Superga, ma il Grande Torino vive ancora

(Teleborsa) -, riporta un frammento di Menandro. Esono rimasti queidi cui restano soloa differenza delle tante vittorie sul campo di gioco, quelle ancoratramandate negli anni, nondestinate ad essere ricordate in eterno. Sì, perchè queicapaci di portare a casa tanti trofei,che, con riverenza e rispetto, si è- Valentinoche una volta nel 1947 a Vicenza segnò tre gol in tre minuti diventando un simbolo epico, una sorta di, di quella squadra era il: ill'aereo del- considerata all'epoca la squadra più importante del mondo, vincitrice di cinque scudetti consecutivi dalla stagione 1942-1943alla stagione 1948-1949 e che costituiva la quasi totalità della Nazionale italiana -E' ad oggi la tragedia più drammatica che abbia mai colpito il mondo dello sport, che ha letteralmente- Il 3 maggio del 1949, allo Estadio Nacional di Lisbona, ilè sceso in campo per giocare quella che sarebbe stata la suaL’amichevole con ilera stata organizzata per rendere omaggio al capitano della squadra portogheseche stava per terminare la sua carriera agonistica.- Il giorno dopo la partita, il 4 maggio, isi imbarcano sul trimotoreper tornare in Italia. Le condizioni meteorologiche sono pessime: la pioggia battente e le nuvole basse danno grossi problemi di visibilità. Probabilmente a causa di questo, l'aereo, a seguito dell'ultimo contatto radio, si schianta contro ladopo leè il colle che dominaNel punto più alto, la vista spazia fino alle Alpi e per questo da semprevisto che si potevano studiare a distanza le manovre militari di chi tentavaLa basilica barocca dello Juvarra, progettata nel 1715, fu fatta edificare per un voto del duca Vittorio Amedeo di Savoia, che nel 1706 si recò sul colle proprio per valutare l'offensivaPromise che, in caso di successo, avrebbe realizzato un monumento alla Madonna, e quel monumento fu latra cuidella fusoliera, ma anche le valigie di Mazzola, Maroso ed Erbstein, sono conservati in un museo di Grugliasco alle porte di Torino. Il Museo del Grande Torino e della leggenda granata, ospitato nella prestigiosa Villa Claretta Assandri di Grugliasco, è stato inaugurato ilscrisse Indro Montanelli il 7 maggio del 1949 dalle colonne del Corriere della Sera.- La maggior parte di quelli che oggi parlano e raccontano del Grande Torino è troppo giovane per averli visti giocare. Eppure non c’è tifoso del Torino al mondo, o appassionato di calcio in generale a qualsiasi latitudine, che non sappia a memoria, come fosse un rosario, la formazione-tipo di quella squadrache non vinse solo campionati e coppe. Ma vinse anche il fato, perchè il Grande Torino vive ancora dopo essere diventato per sempre