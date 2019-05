Leonardo e l'innovazione: dal Risorgimento alla quarta rivoluzione industriale

(Teleborsa) - Artista a tutto tondo, scienziato, ingegnere, inventore. Sono solo alcuni degli attributi che descrivono, un genio, una mente brillante, un uomo che riuscì ad anticipare i tempi nelle, dotato di una naturale predisposizione alla, caratteristica fondamentale nel campo delle scienze che lo rende unoMa Leonardo è anche, della prontezza d'ingegno, dell'e rivoluzionaria, caratteristiche che sono nel DNA del popolo italiano. Ebbene, Leonardo fu un, si pensi agli studi sulle macchine e sul volo, al suo modello di aliante e di paracadute, e certamente fu un grande, un uomo che anticipò i tempi con discrezione ed eleganza, senza imporsi, e come accadeva all'epoca, condizionato dalle intuizioni di aristocratici e nobili che lo vollero presso la loro corte per periodi più o meno lunghi, commissionando opere eUn destino comune a tanti inventori, oggi come allora, che talvolta limita l'ingegno ed il progresso dell'innovazione, nell'età moderna più che allora, per lae per ladi chi specula su risultati facili e rapidamente redditizi. Qual è dunque il ruolo oggi degli inventori ed innovatori in Italia affascinati e nello stesso tempo limitati dalla globalizzazione? Leonardo fu la summa di un'che oggi non conosce ancora la sua decadenza, ma, come avviene in molti Paesi più inclini a finanziare l'evoluzione ed il progresso.Leonardo può essere considerato un modello ed un precursore per la vasta schiera diche popolano il nostro Paese. IlPMI innovative, ma si tratta di piccole imprese che sono nascoste, non note ai più, perché molte non hanno richiesto e ottenuto l’iscrizione alla sezione speciale del registro imprese dedicata alle PMI innovative. Secondo l'Osservatorio PMI Innovative, lein questo registro "speciale" nel 2018 erano, un numero sicuramente in forte crescita, che fa segnare un +35% rispetto al 2017.Va meglio se non si considera il modello d'impresa e si guarda alle, realtà piuttosto piccole, spesso formate da una o poche persone,alla fine del 3° trimestre 2018 rispetto alle 8.391 di dicembre 2017 (dati desunti dal monitoraggio Mise-InfoCamere).L'identikit delle PMI innovative vede una, un dato che non sorprende nell'era della digitalizzazione, poi nell'(28%) ed una piccola parte nel(6%). La distribuzione geografica Penalizza il Sud e premia le più floride regioni den Nord Est: gran parte delle nuove PMI Innovative si concentra in, cui seguono Piemonte (13%), Veneto (10%), Lazio, Emilia-Romagna e Marche (ciascuna con un 7%).L’industria 4.0 scaturisce dalla, legata appunto alla digitalizzazione di massa e alla globalizzazione, che che porterà alla. Rivoluzione che segue le tre precedenti: la prima alla fine del '700 determinata dalla nascita dellae delladella produzione, la seconda alla fine '800 determinata dall'e dell'avvio di un metodo di, la terza del 1970 innescata dalla nascita dele dell'L’espressioneè stata coniata per la prima volta alla(Germania) nel 2011 e diede avvio ad un gruppo di lavoro presieduto da Siegfried Dais ed Henning Kagermann, che presentarono al governo federale tedesco una serie di raccomandazioni per la sua implementazione. Il tema fu poi al centro delnel 2016 e da lì è stato più volte affrontato, soprattutto per quanto concerne l'impatto sul lavoro e l'occupazione.In Italia se ne parla da fine 2016, quando l'allora governo Renzi volle inserire unnella Legge di Bilancio, battezzato appunto, per favorire lo. L'intendimento era favorire la ricerca pubblica e privata movimentando diversi miliardi di capitali. Il Piano ancora oggi attivo prevede una serie di facilitazioni per PMI e startup innovative, agevolazioni sui finanziamenti concessi per acquistare macchinari e garanzie sui finanziamenti concessi per avviare PMI o startup innovative, super e iper ammortamento per innovare le strumentazioni in azienda, deduzioni per le somme investite in R&S.Sicuramente, il pianoha rappresentato uno, avendo incentivato gli investimenti in ricerca ed innovazione dopo anni di paralisi, tanto che la fase due ha voluto favorire soprattutto i piccoli "innovatori" nel capo della digitalizzazione, venendo ribattezzataLa sfida oggi al contrario del Risorgimento si gioca tutta sulla, tema su cui. Ma la riduzione del digital divide potrebbe essere vista come una, mentre ilprincipale è quello di venir rigurgitati dalle grandi, più flessibili, più pronte e soprattutto più ricche di capitali da investire.