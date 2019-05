Brexit, l'appello accorato di May a Corbyn: "Troviamo accordo in fretta"

(Teleborsa) - Alla fine,potrà dire di aver tentato davvero tutte lesia le principali che quelle più nascoste. La Premier britannica, incastrata ormai da mesi nel labirintodal quale non riesce proprio ad uscire, gioca ladi compromesso sull'uscita dall'Ue, ma troviamolo in fretta: possibilmente prima delle Europee di fine mese", scrive sul Mail on Sunday l'inquilina delal leader laburista,dopo la batosta subita dai Conservatori nell'ultimo test elettorale locale di questa settimana e il risultato deludente incassato anche dal Labour sullo sfondo dello stallo Brexit. Un copione destinato a ripetersi, in maniera ancora più pesante nell'eventuale voto europeo, sondaggi alla mano, soprattutto per il partito di Governo.- "Al leader dell'opposizione - scrive May - io dico questo:, e mettiamo per il momento da parte leL'obiettivo tutt'altro che nascosto, ma anzi apertamente dichiarato, è quello di dareall'affannoso dialogo bipartisan avviato in extremis, prosegue la Premier, lasciando intendere di essere pronta a fare concessioni pur diintanto, deve fare i conti con il fronte deinello specifico diverse decine di deputati laburisti pronti a storcere il naso davanti a qualunque intesa di compromesso. A meno che non contempli un