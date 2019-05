G7 Ambiente, Costa: "Superare divisioni fra economia e tutela ambientale"

(Teleborsa) -, che appartengono a una sorta di "archeologia politica". Sono le dichiarazioni delin apertura della due giorni delche si sta tenendo a, in Francia, tra i ministri competenti dei Paesi industrializzati.Il vertice vede la partecipazione anche dei rappresentanti di Cile, Egitto, Gabon, Isole Fiji, India, Indonesia, Messico, Niger e Unione europea: al centro del dibattito ci saranno lee la, temi che sempre più spesso sono collegati tra loro.Il governo francese ha scelto come sede del G7 ambientale il capoluogo della Lorena perché città simbolo delle nuove politiche ambientali: Metz ha infatti investito 200 milioni di euro per una centrale a biomasse, una eolica e una fotovoltaica, arrivando ad avere un terzo del suo mix energetico da rinnovabili, obiettivo prefissato a livello nazionale per il 2030.Ad aprire i lavori domenica 5 maggio c'è stato anche l'che ha auspicato il superamento della dicotomia tra sviluppo economico e tutela ambientale e ha ricordato ile sarà la storia a travolgerlo e a condannarlo come nemico del Pianeta", ha dichiarato il ministro., intende essere nel gruppo di testa e faremo di tutto per contribuire ad innalzare l'ambizione internazionale".