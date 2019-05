Il Settore assicurativo italiano continua sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi (-1,07%)

settore assicurativo italiano

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'L'ha chiuso a 18.087,73, in diminuzione di 195,35 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto iltermina gli scambi in tono negativo a 284,88, dopo aver avviato la seduta a 286,97.Nel, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,84%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,75%.Andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dello 0,97%.Tra le medie imprese quotate sul, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,36%.