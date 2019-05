Sblocca cantieri, Confindustria al governo: "Ripartire subito"

(Teleborsa) -. Sono le richieste arrivate dall'associazione degli industriali nel corso dell'audizione in Senato sul decreto, definito "l'ambito di intervento più urgente, oltre che in grado di esplicare più rapidamente effetti positivi sull'economia reale".Per gli industriali è". Lo sblocco deve essere immediato ed "è necessario riaprire subito i cantieri fermi, completare i lavori che sono sospesi e utilizzare le risorse già stanziate". Per questo, il passaggio in Parlamento "potrebbe rappresentare la sede per l'adozione di alcune specifiche misure di sblocco".per avere effetti sull'economia. Secondo Confindustria molto dipenderà "dall'efficacia e dalla semplicità delle misure, nonché dai tempi della loro effettiva attuazione" ed è per questo che è necessario ribadire "la centralità della 'questione temporale'"., compreso l'esercizio di poteri sostitutivi, per superare efficacemente le inerzie e gli inadempimenti delle amministrazioni pubbliche", ha continuato l'associazione degli industriali., nella direzione di una ritrovata attenzione alle ragioni della crescita economica, sebbene", conclude Confindustria, nelle stime del Governo stesso, l'applicazione di entrambi i provvedimenti (dl crescita e sblocco cantieri ndr) avrebbe un limitato impatto positivo sulla dinamica del Pil, pari a 0,1 punti percentuali nel 2019 e 0,2 nel 2020".