Debole il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

sanitario

materiali

beni industriali

informatica

United Health

Chevron

McDonald's

Pfizer

Dowdupont

Nike

Caterpillar

Apple

Incyte

Regeneron Pharmaceuticals

Activision Blizzard

Biogen

Ctrip.Com International Spon Each Rep

Jd.Com Inc Spon Each Repr

Fastenal

Wynn Resorts

(Teleborsa) -, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,25%; sulla stessa linea, in lieve calo lo, che archivia la giornata sotto la parità a 2.932,47 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,66%, come l'S&P 100 (-0,5%). Inizialmente gli indici hanno risentito dell' acuirsi delle tensioni commerciali tra USA e Cina Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nel listino, i settori(-1,38%),(-0,96%) e(-0,82%) sono stati tra i più venduti.Tra i(+3,69%),(+0,96%),(+0,73%) e(+0,60%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,64%.Sensibili perdite per, in calo del 2,52%.Calo deciso per, che segna un -1,65%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,54%.Al top tra i, si posizionano(+2,34%),(+2,18%),(+2,14%) e(+2,12%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,05%.In apnea, che arretra del 4,49%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,11%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,07%.