Falck Renewables, primo progetto di batteria negli Stati Uniti

Falck Renewables

(Teleborsa) -a lavoro negli Stati Uniti d'America. La società attiva nel settore delle energie rinnovabili ha annunciato un, Massachusetts (USA). L’investimento include le attrezzature, i servizi ingegneristici e di costruzione e i costi di sviluppo. La batteria verrà fornita, in garanzia, da NEC Energy Solutions, Inc.Il Middleton Electric Light Department (“MELD”), utility del Massachusetts, ha stipulato un contratto di capacità di lungo termine con Falck Renewables per il dispacciamento dell’energia accumulata durante i periodi caratterizzati da elevati oneri di sistema. L’impianto di accumulo permetterà a MELD di ridurre tali oneri, generando vantaggi anche per l'intera comunità di Middleton che beneficerà della riduzione dei costi operativi del sistema.e include la soluzione di storage end-to-end GSS® di NEC e il sistema di controllo AEROS®, il software proprietario di NEC per l'energy storage.