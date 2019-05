Si muove in territorio positivo il comparto sanitario italiano (+1,76%)

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

indice EURO STOXX Health Care

grande capitalizzazione

Diasorin

Amplifon

Recordati

small-cap

Garofalo Health Care

Pierrel

(Teleborsa) - Corre l'che allunga rispetto all'andamento piatto dele mostra un guadagno di 2.884,3 punti sui livelli della chiusura di ieri a quota 164.207.Intanto l'si ferma a 753 dopo un inizio di giornata a quota 752.Tra le azioni italiane adell'indice sanitario, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,06%.Ottima performance per, che registra un progresso del 2,03%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,58%.Tra ledi Milano, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,47%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,86%.