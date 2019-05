Antitrust avvia istruttoria sul consorzio Corepla

(Teleborsa) -per abuso di posizione dominante, consorzio attivo nel mercato della raccolta, riciclaggio e recupero degli imballaggi in plastica.Nella giornata di oggi i funzionari dell'Autorità hanno svolto le prime ispezioni nelle sedi di alcune delle società interessate, con l'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.La decisione è stata presa nella riunione dello scorso 30 aprile, spiegando che - così riporta l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - "Corepla,unico operatore attivo nell'avvio da riciclo dei rifiuti da imballaggi primari in plastica e quindi, sembrerebbe aver icostituito fra produttori e utilizzatori di bottiglie in Pet, riconosciuto provvisoriamente come provvedimento ministeriale nell'aprile 2018 e dunque potenziale concorrente di Corepla. Coripet, tra l'altro si ripropone di installare, a regime, una vasta rete di raccoglitori automatici in grado di ricevere direttamente dai consumatori finali le bottiglie in Pet vuote".La nota continua sottolineando come le condotte adottate dall'indagata comporterebbero "la pretesa disponibilità di tutti i rifiuti plastici rinvenienti dalla raccolta differenziata urbana nonché in rapporti di esclusiva con le piattaforme di selezione e nella messa all'asta di tutto il materiale così ottenuto, nel rifiuto di negoziare un accordo ponte con il nuovo sistema per consentire allo stesso di acquisire la disponibilità dei rifiuti da imballaggi plastici in Pet riconducibili all'immesso al consumo dei soggetti in esso consorziati, i quali dal gennaio 2019, in virtù dell'appartenenza al nuovo sistema, corrispondono un contributo ambientale a quest'ultimo e non più al sistema Conai-Corepla".Il comportamento di Corepla, secondo l'analisi dell'Antitrust, apparirebbe intenzionalmente volto a impedire l'effettiva operatività del sistema autonomo del nuovo entrante, compromettendone,, il riconoscimento in via definitiva.