Tria: "Per le riforme fiscali servono coperture strutturali"

(Teleborsa) -, non ci sono vie alternative, a partire dall'IVA. A dirlo è il ministro dell'Economianel corso di un'intervista al Sole 24 Ore.", ha ricordato il ministro che conferma obiettivi di deficit e debito del Def dopo le stime della Commissione UE."I numeri della commissione sono in linea con i nostri", ha ribadito, sottolineando che le differenze sul debito e sui livelli 2020 nascono dal fatto che i calcoli UE "non considerano impegni che sono già inseriti nella legislazione italiana, e che confermo".Tra questi impegni ci sono i. Confermato dunque il valore delle operazioni di privatizzazione: se non verrà raggiunta la quota, "bisognerà pensare a qualche altra misura per lo stesso scopo".Alle obiezioni in arrivo sul debito il governo risponderà che tra i "fattori rilevanti" che possono giustificare gli scostamenti c'è prima di tutto "la crisi economica".Infine, in vista delle elezioni europee del 26 maggio, il ministro ha dichiarato che più che il voto " a cambiare l'Europa saranno i fatti perché bisogna dare un messaggio nuovo ai cittadini" e superare "un modello di crescita basato su surplus ed export".