Camera, primo via libera al taglio del parlamentari

(Teleborsa) - Laha dato ilalla riforma costituzionale che prevede ila partire dalla prossima legislatura. Il voto si è concluso conIl testo, già licenziato dal Senato lo scorso 7 febbraio,per la seconda lettura ed in caso di approvazione senza modifiche un'ultima volta a Montecitorio per la seconda ed ultima approvazione, così come previsto dall'ordinamento per le leggi di riforma costituzionale.La riforma del taglio dei parlamentari riguarda glie prevede ladel numero di senatori e deputati che passerannoPiù in dettaglio il numero deisarà ridotto, includendo la riduzione dei deputati della sezione Estero che scendono da 12 a 8, mentre il numero deisarà ridotto, compresi quelli eletti all'Estero che passano da 6 a 4. Per quanto riguarda ila norma indica inil numero massimo che il Capo dello Stato può nominare, mentre resta invariata la norma deirappresentati dagli ex Presidenti della repubblica.