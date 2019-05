Mondo TV, nel trimestre valore della produzione a circa 5 milioni

Mondo TV

(Teleborsa) -chiude i primi tre mesi del 2019 con unpari a circa euro 5 milioni, in linea con quanto previsto nel nuovo business plan approvato in data 10 dicembre 2018. Benchérispetto ai primi tre mesi del 2018, la società ricorda che "il nuovo business plan prevede sì minori ricavi, ma anche un livello complessivo di investimenti inferiore". Mondo TV rammenta inoltre che "il 2018 si è poi concluso in perdita significativa per effetto della sensibile riduzione del fatturato nella seconda parte dell’esercizio, ma il nuovo business plan prevede già per il 2019 un ritorno all'utile".Nel trimestre, L’ Ebitda è pari a circa Euro 3 milioni, con una diminuzione del 55% rispetto ai circa 6,6 milioni dei primi tre mesi 2018 per i motivi sopra esposti. L’è pari a circa Euro 1,8 milioni in diminuzione del 65% rispetto ai circa Euro 5 milioni dei primi tre mesi 2018.L’si è attestato a circa Euro 1 milione rispetto ai circa Euro 3,2 milioni dei primi tre mesi 2018, ed in linea con quanto previsto nel nuovo business plan del gruppo.Larisulta essere pari a Euro 6 milioni di disponibilità nette rispetto ad Euro 8,1 milioni di disponibilità nette al 31 dicembre 2018, mentre le disponibilità liquide sono pari a circa Euro 12,7 milioni contro disponibilità liquide per circa Euro 12,5 al 31dicembre 2018.