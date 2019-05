Alla deriva la Borsa americana

S&P-500

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa del 2,38%; sulla stessa linea, loè crollato del 2,41%, scendendo fino a 2.811,87 punti. In netto peggioramento il(-3,46%), come l'S&P 100 (-2,5%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,71%),(-2,95%) e(-2,87%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,81%.In caduta libera, che affonda del 4,89%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,58 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,94%., con un aumento dello 1,00%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,43%.Sensibili perdite per, in calo del 7,19%.In apnea, che arretra del 7,02%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,31%.