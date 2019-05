Amazon, robot italiani imballeranno pacchi al posto degli umani

(Teleborsa) - Svolta epocale per il colosso di Seattle. Come anticipato dalla Reuters e annunciato con un tweet dali. Gli imballaggi da spedire vengono, così, preparati dai robot in maniera cinque volte più veloce rispetto a un dipendente, allimitando, allo stesso tempo, lo spreco di cartone.Amazon avrebbe preso in considerazione l'idea di. In ogni magazzino lavorano in genereDunque, facendo i calcoli,e, secondo la Reuters,Un investimento che, con i tagli al personale, Amazon potrebbe recuperare nel giro di due anni. Per questo motivo"Stiamo testando tecnologie che fanno pacchi più piccoli con meno spreco di cartone con l'obiettivo di incrementare la sicurezza, accelerare i tempi di consegna e migliorare l'efficienza di tutta la nostra rete. Abbiamo intenzione di reinvestire quanto risparmiato in nuovi servizi per i clienti, così che possano continuare ad essere creati posti di lavoro", ha spiegato il vicepresidente di Amazon, tentando di