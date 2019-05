Italia Travel Award, Trenitalia vincitore del prestigioso concorso

(Teleborsa) - Per la terza volta in quattro anni,, anche conosciuta come "Oscar del Turismo". Il premio, consegnato durante la quarta edizione di, colloca l'azienda come leader nell'impegno nel settore dei viaggi legati al turismo.La serata, svoltasi nella spettacolare location dell'Acquario Romano, è culminata con la consegna del premio da parte dell’attrice e donna di spettacoloal Responsabile Vendite Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia,, che ha sottolineato l'importanza di un premio così prestigioso per il settore del turismo italiano, a dieci anni dalla nascita dell'Alta Velocità."Lo scorso anno abbiamo venduto otto milioni di biglietti ai turisti stranieri che hanno viaggiato in Italia – ha affermato Lo Piano - acquistando dall'estero il titolo di viaggio sui canali di vendita Trenitalia. Quest'anno, nel solo mese di aprile, il business ha avuto un incremento di circa il 48%. È un traguardo importante per Trenitalia, ma prima di tutto lo è per il nostro bellissimo Paese".Lo stessoper il futuro dei trasporti e lo sviluppo del sistema Italia, illustrato venerdì 10 maggio dai vertici di Ferrovie dello Stato: l'ADe il Presidente; alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dei ministri dell'Economia Giovanni Tria e delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli prevede un piano da 58 miliardi che punta a intercettare 20 milioni di turisti stranieri in più, grazie a servizi dedicati e a un'ampia combinazione di mobilità integrata per chi viene a scoprire le meraviglie italiane.Sono stati 29.732 gli utenti registrati tra viaggiatori e agenti che, tramite una votazione online sul sito italiatravelawards.it, hanno espresso le loro preferenze per ognuna delle categorie in concorso. I vincitori degli Oscar del Turismo potranno utilizzare il logo "", che attesterà l'impegno, la passione e l'eccellenza dei protagonisti dell'industria del turismo italiano riconosciuti a livello nazionale.